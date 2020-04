DVDVideoSoft è una società che sviluppa software multimediale gratuito per gli utenti PC e Mac. La compagnia è specializzata in tool di conversione video e audio, in parole povere consente di scaricare audio o video dal web senza troppi fronzoli. DVDVideoSoft possiede anche strumenti di editing, programmi per video recorder e molto altro. È possibile inoltre scaricare tutto l’arsenale di utility in un unico comodo pacchetto dal nome Free Studio. Tutto totalmente gratuito.

Recentemente l’azienda ha aggiunto un nuovo programma tra le sue fila, Free YouTube Download. Questo consente agli utenti di scaricare video in MP4 da YouTube con pochi semplici passi. Il tool è disponibile su PC, Mac e per chi cerca ancor più immediatezza il servizio è fruibile anche online.

Free YouTube Download, il funzionamento passo dopo passo

Free YouTube Download consente di scaricare un qualsiasi video da YouTube semplicemente copiando e incollando l’URL del media in questione. Questo poi verrà convertito in MP4 nella qualità che preferiamo e salvato direttamente sul nostro computer. Fatto ciò il video potrà essere tranquillamente visualizzato dal nostro PC o Mac.

Ecco passo dopo passo come scaricare i video da Free YouTube Download:

Esegui Free YouTube Download Copia il link del video da YouTube. Torna al programma. Fai clic su “Incolla”. Seleziona Converti in MP4 e scegli “Qualità originale” o “Economy” (file più piccolo). Fai clic su “Scarica”. Attendi che l’app converta il tuo video in MP4 da YouTube.

E il gioco è fatto!