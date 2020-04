Varta propone 5 modelli di dispositivi di ricarica innovativi e sostenibili il cui scopo è dare la possibilità a chiunque di ricaricare le proprie pile. 5 modelli diversi in grado di venire incontro alle esigenze di chiunque. Dal modello semplice pensato per poche batterie, a quello dedicato a formati diversi e in grado di ricaricarne contemporaneamente molte. Un modo per risparmiare ed evitare di continuare a comprare pile.

LCD Charger+ di Varta

LCD Plug Charger+ è il modello pensato per essere usato direttamente alla presa corrente quindi senza dover avere a che fare con fili. Permette di ricaricare pile AA, AAA, 9V e anche dispositivi USB, il tutto in contemporanea se ce ne fosse la necessità; è presente anche un display LCD. Un prodotto pensato per essere efficace, ma soprattutto sicuro grazie ai sistemi anti-cortocircuito e il monitoraggio della temperatura.

Il secondo modello è LCD Ultra Fast Charger+. Possiede caratteristiche simili al precedente, ma è pensato per ricaricare in appena 15 minuti fino a a 4 pile AA e AAA. È presente anche un adattatore per auto da 12V e CA.

Per quanto riguarda la necessità di ricaricare una varietà più ampia di pile ecco che c’è LCD Universal Charger+. È compatibile con i formati di pile ricaricabili NiMH AA, AAA, C, D e 9V; a completare il tutto c’è un’uscita USB. È progetto per essere sicuro come gli altri modelli.

LCD Smart Charger+ è pensato per offrire due tipi di ricariche diverse, la charger e la refresh. Le pile compatibili sono le AA e AAA, ma anche in questo caso è preso una presa USB per i dispositivi esterni, oltre che un adattatore CA. Il display LCD è uguale a quello degli altri 3 modelli e serve per monitorare diversi aspetti, dal livello di carica al voltaggio.

L’ultimo modello disponibile è LCD Multi Charger+. A differenza degli altri, consente la ricarica di ben 8 pile in contemporanea, il doppio. Come quasi tutti gli altri, è compatibile con i formati AA, AAA e 9V; presente la presa USB e il display LCD.

Il prezzo dei modelli consigliati da Varta stessa è, rispettivamente di 25,99 euro, 46,99 euro, 32,99 euro, 36,99 euro e 31,99 euro.