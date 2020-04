Luna, un pezzo di essa è in vendita ed ha già raggiunto 2,5 milioni di dollari

Uno dei più grandi meteoriti lunari del mondo è in vendita privata da Christie’s, valutato quasi 2,49 milioni di dollari. Il pezzo di roccia proveniente dalla Luna, che pesa oltre 13,5 kg, si è probabilmente staccato a causa di una collisione con un asteroide o una cometa e poi ha fatto la “doccia” nel deserto del Sahara.

Conosciuto come NWA 12691, si pensa che sia il quinto pezzo più grande della Luna mai trovato sulla terra. Esistono solo 650 kg di roccia lunare nota per essere sulla Terra. “L’esperienza di tenere in mano un pezzo di un altro mondo è qualcosa che non dimenticherai mai”, ha dichiarato James Hyslop, responsabile della scienza e della storia naturale di Christie. “È un vero pezzo di Luna. Ha le dimensioni di un pallone da calcio, un po’ più oblungo di quello, più grande della tua testa.”

Un pezzo di Luna è in vendita

Come molti meteoriti scoperti, è stato trovato nel Sahara da un cercatore anonimo dopo aver viaggiato per circa 240.000 miglia sulla terra dalla luna. Poi ha cambiato le mani ed è stato attentamente studiato.

Gli scienziati possono essere certi della sua origine dopo averlo confrontato con campioni di roccia riportati dalle missioni spaziali Apollo degli Stati Uniti sulla luna. “Negli anni ’60 e ’70 il programma Apollo ha riportato con sé circa 400 chilogrammi di roccia lunare e gli scienziati sono stati in grado di analizzare le composizioni chimiche e isotopiche di quelle rocce e hanno determinato che corrispondono a determinati meteoriti”, ha affermato Hyslop.

I meteoriti sono incredibilmente rari e solo uno su mille viene dalla Luna, rendendolo un oggetto molto speciale, ha aggiunto. “Ci aspettiamo un enorme interesse internazionale nei musei di storia naturale … è un trofeo meraviglioso per chiunque sia interessato alla storia dello spazio o all’esplorazione lunare.”