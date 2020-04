Il colosso asiatico, Samsung, ha pubblicato un’immagine sul suo sito web che potrebbe riferirsi al nuovo Galaxy Note 20. L’ immagine sembra essere un errore compiuto dall’azienda, che accortasi dello sbaglio, ha subito cancellato l’immagine sopra citata.

Questo errore, però, non è sfuggito ai fan attenti che hanno sottolineato la gaffe sui social. La foto ritraeva un dispositivo senza nome tra i due già noti della casa, Galaxy S10+ e Galaxy S20. I fan hanno sottolineato che il dispositivo “incriminato” avrebbe le stesse caratteristiche del nuovo “phablet” Galaxy Note 20. Infatti, la gamma Note è un mix tra uno smartphone e un tablet ed ha uno schermo più grande della serie S.

Galaxy Note 20, come sarà il nuovo smartphone?

È interessante sottolineare che nell’immagine viene rappresentato un dispositivo senza fotocamera anteriore per i selfie o almeno sembra essere nascosta. Ciò ci suggerisce che il nuovo Note 20 avrà una fotocamera pop-up sotto lo schermo ed estraibile all’occorrenza.

Queste fotocamere sono state usate anche da altre compagnie minori, come Oppo, ma non sono ancora state messe in commercio in pianta stabile. Il vantaggio di questa nuova fotocamera sotto schermo, è proprio quella di avere uno display senza bordi.

Per ora Samsung non ha ancora annunciato l’uscita del nuovo Galaxy Note 20 quindi è probabile che l’immagine ritraesse solo un prototipo di ciò che sarà il nuovo smartphone. Non ci resta che aspettare l’ufficializzazione del nuovo dispositivo da parte del colosso asiatico.