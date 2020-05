Negli ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare di iPhone 12 e delle sue caratteristiche. Qualche ora fa, il noto leaker Jon Prosser, ha dato importanti informazioni in merito ai possibili prezzi dei futuri smartphone Apple. Stando a quanto dichiarato da lui, la fonte che ha confermato i prezzi sarebbe la stessa che ha anticipato l’uscita di iPhone SE 2020. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Oramai non ci sono più dubbi, Apple presenterà ben 4 differenti varianti di iPhone 12 nel 2020. Due modelli saranno “base” e due apparterranno alla linea Pro. Tutti i device saranno dotati di display OLED e connettività 5G. I prezzi varieranno leggermente rispetto a quelli dell’attuale generazione.

Apple: iPhone 12 costerà più di iPhone 11

Gli iPhone che Apple presenterà saranno rispettivamente: iPhone 12 con display da 5.4”, iPhone 12 con display da 6.1”, iPhone 12 Pro con display da 6.1” e iPhone 12 Pro Max con display da 6.7”. Stando a quanto dichiarato dalle fonti vicine al colosso di Cupertino, i primi due modelli avranno un costo di partenza di 649 dollari e 749 dollari. iPhone 12 con display da 6.1” avrà, quindi, un costo maggiore rispetto all’attuale iPhone 11 (699 dollari). Per quanto riguarda le versioni Pro, invece, sembra che i prezzi resteranno perfettamente in linea con quelli dell’attuale generazione, 999 e 1099 dollari.

Rimane il dubbio sul taglio di memoria base dei vari dispositivi. C’è infatti chi crede che Apple scarterà definitivamente il taglio da 64 GB per partire direttamente da 128 GB (come accaduto con il nuovo iPad Pro). Tuttavia, al momento non ci sono ancora conferme a riguardo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti