Ti è mai stato detto che i giochi da casinò sono giusti perché sono completamente casuali? Per alcuni giochi da casinò come la roulette, questo è assolutamente vero perché non c’è modo di sapere quale sarà il prossimo numero. È quindi – casuale!

Tuttavia, non tutti i giochi da casinò sono casuali come potresti pensare. Ciò non significa che questi casinò ci stiano derubando o utilizzino giochi truccati. Stanno usando un’altra tecnica per assicurarsi che i loro giochi siano giusti. Questo metodo prende il nome di un generatore di numeri casuali e puoi saperne di più continuando a leggere.

Che cos’è un generatore di numeri casuali?

I generatori di numeri casuali sono argomenti complicati, complessi e tecnici. Molti di noi non si sentono inclini a tuffarsi nella tana del coniglio e cercare di capirne di più sul loro conto. Ma ciò non significa che non si possano conoscere le basi. Prima di tutto, a volte vengono definiti RNG (dall’inglese Random Number Generator). Questi RNG sono una forma di tecnologia che offre ai giochi da casinò quello che sembra essere un numero casuale ma è solo il numero successivo in una sequenza lunga e complicata. La casualità in realtà non c’è, ma c’è di sicuro l’equità per consentire all’amministratore di realizzare un profitto e a un numero selezionato di giocatori d’azzardo di vincere denaro. A causa dell’utilizzo di un algoritmo che calcola una sequenza, questi RGN non sono completamente protetti dai trucchi, sebbene siano altamente improbabili.

La linea di fondo è che i RGN non sono così casuali quando si guarda il quadro generale, ma giocare ai giochi di slot o ad una app di poker in siti legittimi non sta danneggiando le tue possibilità di vincere denaro.

Quali tecnologie hanno cambiato i RNG?

I RNG sono stati una svolta nel settore dei casinò e da allora influenzano lo sviluppo delle tecnologie di gioco. Una delle tecnologie più importanti ad aver abbracciato i RGN è nelle slot machine. Gli sviluppatori si affidano alle slot machine per mantenere l’integrità del loro prodotto e rendere felici i giocatori. Attraverso i RGN, si possono fornire percentuali di pagamento ai giocatori e dimostrargli le possibilità di vincita.

Gli stessi RGN hanno contribuito a influenzare altre tecnologie di scommesse, come:

Corse virtuali di cavalli /cani

Giochi da casinò virtuali, tra cui roulette, poker e black jack

Bingo virtuale.

Quando non è coinvolta alcuna interazione umana, i RGN probabilmente mantengono i giocatori al sicuro.

Ma, i RNG sono solo per i giochi da casinò?

Tutti questi discorsi sui casinò potrebbero facilmente farti credere che i generatori di numeri casuali RGN siano solo per lo sviluppo delle tecnologie dei casinò, ma non è così. Altri tipi di giochi hanno beneficiato dei RGN per evitare che i giocatori stessero semplicemente memorizzando i modelli per il successo. Alcuni esempi sono puzzle o giochi di logica come Tetris o Candy Crush. L’aspetto dei simboli in questi giochi deve anche essere “casuale” per evitare ripetizioni e tenerci impegnati.

Sebbene i RGN possano beneficiare maggiormente delle tecnologie e dei bookmaker dei casinò online, possono aiutare una vasta gamma di nicchie di gioco.