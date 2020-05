La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente rilasciato l’atteso aggiornamento 12.50 di Fortnite. Oltre ad introdurre varie novità, questo ha portato in campo anche una serie di indizi in merito alla futura stagione 3 del noto battle royale. In questo articolo andremo a scoprire tutto quello che si sa a riguardo.

La stagione 3 di Fortnite sarebbe dovuta iniziare proprio in queste ore. Tuttavia, dei contrattempi hanno costretto Epic Games a rimandare il tutto ai primi di giugno. Nonostante ciò, pare che i primi indizi sulla nuova stagione siano già arrivati. Ecco cosa è comparso all’interno della mappa nelle scorse ore.

Fortnite: la mappa si allagherà completamente?

Ebbene sì, sono ben 3 i teaser comparsi all’interno della mappa di Fortnite nelle scorse ore. Questi ritraggono tre differenti scenette, tutte con un dettaglio comune, l’acqua. Pare, infatti, che una perturbazione si stia per abbattere sulla mappa allagandola. I poster mostrano alcune delle skin famose del gioco immerse nell’acqua. Uno dei tre, addirittura, mostra uno squalo. Non c’è bisogno di dire che le teorie in merito sono davvero una miriade. Sappiamo di per certo che tutto ciò avrà a che fare con la storia del gioco, tuttavia, ancora non abbiamo dettagli a riguardo.

E’ molto probabile che Epic Games decida di introdurre gli squali all’interno della mappa nella prossima stagione di Fortnite. Inoltre, potrebbe essere introdotta anche la possibilità di nuotare sott’acqua. Al momento, si tratta solo di supposizioni. Per qualche conferma ufficiale, bisognerà aspettare le prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.