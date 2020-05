L’insider, Max J. ha rivelato alcuni indizi sul prossimo modello di OnePlus. Quest’anno, probabilmente, assisteremo all’uscita di tre nuovi modelli, ma sicuramente il più importante è il OnePlus Z. Il nuovo smartphone potrebbe essere il degno successore del OnePlus X; un dispositivo di fascia media invece che alta.

Ricordiamoci che, proprio qualche settimana fa, la casa produttrice cinese ha lanciato il OnePlus 8 Pro e del nuovo modello non aveva parlato minimamente. Probabilmente dobbiamo aspettare ancora un pò per vedere il nuovo smartphone poiché la presentazione è fissata per luglio.

OnePlus Z: quali sono le principali caratteristiche del nuovo smartphone?

Oltre alla data di presentazione, Max J. ha fatto trapelare alcune caratteristiche di design del nuovo smartphone. OnePlus Z potrebbe uscire con uno schermo perforato; lo schermo avrà un buco al centro nella parte superiore per ospitare la fotocamera frontale.

Secondo alcune precedenti indiscrezioni, il nuovo dispositivo potrebbe avere una fotocamera tripla con una risoluzione da 48 MP e una rifinitura in vetro. Un mix tra hardware di altissimo livello e software cuciti su misura.

Ancora in certo il nome del prossimo dispositivo di One Plus, che non sappiamo se davvero verrà battezzato One Plus Z oppure One Plus 8 Lite. Non ci resta che attendere informazioni ufficiose al riguardo.