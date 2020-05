Già vi abbiamo parlato di DVDVideoSoft, società specializzata nello sviluppo di software multimediale gratutito. I tool della compagnia aiutano gli utenti nelle piccole quotidianità di uso informatico; convertire un file, registrare lo schermo, editare foto o video, DVDVideoSoft a tutto ciò che serve. I programmi sono sempre facili e intuitivi e alla portata di tutti, e nel tempo continua a sfornare nuove utility. Dopo Free YouTube Download, oggi è il turno di Online YouTube Subtitles Downloader.

Rimaniamo sempre nel mondo dei video, questa volta però non si tratta di scaricare video MP4 bensì sottotitoli. Vi serve ad esempio un sottotitolo di un documentario di un argomento che state studiando, o magari il testo di un’intervista, ecco che il tool fa la caso vostro. Online YouTube Subtitles Downloader, come da titolo, è un servizio online grartuito che in pochi semplici passi ci permette di estrarre e scaricare sottotitoli dai video in file di testo. Andiamo quindi a vedere come funzione il nuovo utility di DVDVideoSoft.

Online YouTube Subtitles Downloader, il funzionamento in cinque passi

Online YouTube Subtitles Downloader è molto semplice da utilizzare. Nell’apposita schermata del servizio basterà incollare l’URL del video prescelto di YouTube, da qui potremo impostare una serie di parametri e scaricare il sottotitolo. Sarà possibile ad esempio selezionare la lingua che ci interessa, possiamo scegliere gli intervalli di tempo o aggiungere i marcatori temporali. I sottotitoli verranno poi visualizzati nell’anteprima e potremo copiarli negli appunti o scaricarli in formato .txt o .srt.

Ecco i cinque semplici step da seguire con Online YouTube Subtitles Downloader: