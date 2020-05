Scienziati scoprono i segreti genomici della lumaca dai “piedi squamosi”

Nonostante un ambiente estremo caratterizzato da alta pressione, alta temperatura, forte acidità e bassi livelli di ossigeno che ricordano le condizioni di vita nella preistoria, le prese d’aria idrotermali ospitano una popolazione diversificata di creature, la maggior parte delle quali ha un potenziale di ricerca biomedica e di altro tipo. Tra gli altri abitanti di questo difficile ambiente, la lumaca dai piedi squamosi, nota anche come “pangolina di mare”, è di particolare interesse per gli scienziati marini.

Recentemente, un gruppo di ricerca guidato dal Prof. Qian Peiyuan, Presidente del Dipartimento di Scienze oceaniche e Divisione di Scienze della vita di HKUST, è riuscito a raccogliere 20 lumache di squame a circa 2.900 metri sotto il livello del mare dall’Oceano Indiano in collaborazione con ricercatori dall’agenzia giapponese per la scienza e la tecnologia marina-terrestre (JAMSTEC) e analizzare la sequenza del genoma della lumaca.

Gli scienziati ed il genoma delle lumache dai piedi squamosi

Contrariamente alle precedenti aspettative che la creatura contenga geni nuovi e specializzati che danno origine alla sua bizzarra morfologia, il team ha effettivamente scoperto che tutti i geni della lumaca esistevano già in altri molluschi come il calamaro e l’ostrica perla, e la sequenza genetica della lumaca è rimasta quasi invariato per tutta la sua evoluzione. I 25 fattori di trascrizione che contribuiscono alla scala della lumaca e alla formazione del guscio, come identificato dal team, hanno anche contribuito alla formazione di molte altre parti dure uniche dei molluschi, come l’opercolo nei gasteropodi, i becchi nei calamari, le spicole nel chitone, e chaetae in policheti.

“Sebbene non sia stato identificato alcun nuovo gene, la nostra ricerca offre preziose informazioni sulla biomineralizzazione, un processo in base al quale il raggruppamento, il posizionamento e la commutazione on / off di una combinazione di geni definisce la morfologia di una specie”, ha affermato il professor Qian. “Scoprire il genoma della lumaca dai piedi squamosi fa avanzare le nostre conoscenze sul meccanismo genetico dei molluschi, gettando le basi genetiche che aprono la strada alle applicazioni di ricerca. Una possibile direzione è come i loro gusci rivestiti di ferro resistono a forti colpi, che possono fornirci approfondimenti su modi per rendere un’armatura più protettiva.”