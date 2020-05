Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia creato non pochi scompensi alla casa della mela morsicata, questa ha fatto sapere che non ci saranno grossi ritardi sul lancio dei nuovi dispositivi. Ciò significa che vedremo sicuramente nuovi iPhone e un nuovo Apple Watch entro la fine dell’anno. Proprio quest’ultimo si prospetta essere davvero molto interessante. Ecco cosa è emerso nelle scorse ore.

Ebbene sì, sembra che Apple farà fare un grosso salto di qualità al suo smartwatch con la prossima generazione. Il noto leaker Jon Prosser ha confermato quelle che saranno alcune delle caratteristiche chiave del dispositivo. Come al solito, Apple punta sulla salute. In questo articolo, andremo a scoprirle una ad una.

Apple Watch Series 6: monitoraggio del sonno e dell’ansia

Apple migliorerà ancora una volta le feature collegate alla salute degli utenti. Una serie di sensori biometrici verranno aggiunti. Questi saranno in grado di monitorare la qualità del sonno e di rilevare problemi legati alla salute mentale (es. attacchi di panico). Finalmente, verrà introdotta anche una batteria più capiente che aumenterà di molto l’autonomia. Non mancherà, inoltre, un chip nuovo di zecca che renderà il prodotto decisamente più performante. Al momento, non abbiamo informazioni per quanto riguarda il design. Si suppone, però, che questo rimarrà pressoché identico a quello della Series 4 e 5.

Apple Watch continuerà a sorprendere come sempre. Ricordiamo che, salvo imprevisti, lo smartwatch sarà presentato il prossimo settembre insieme ai nuovi iPhone. Il lancio è previsto entro la fine dell’anno. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.