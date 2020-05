Facebook ha aggiunto una nuova funzione sulla sua piattaforma, in grado di rendere più facile il salvataggio di foto e video su Google Foto. Al momento questo procedimento è possibile solo per gli utenti degli Stati Uniti e Canada, anche se già altri Paesi hanno potuto provare questa nuova funzione. E si presume possa giungere anche poi in tutti gli altri Paesi.

I passaggi sono veramente molto semplici: bisogna accedere al proprio account e andare sulle impostazioni. Quindi, dobbiamo selezionare “Le tue informazioni di Facebook” e cliccare su “trasferisci una copia delle tue foto e video”.

Facebook: ecco cosa ci permette di eseguire la nuova funzione

Una volta arrivati qui, possiamo scegliere dove trasferire i nostri contenuti; al momento l’opzione possibile è Google Foto. Quindi, accediamo al nostro account Google e confermiamo il trasferimento. Ecco fatto.

È possibile fare lo stesso procedimento anche da mobile; accediamo al nostro menù, andiamo su Impostazioni e arriviamo fino a “le tue informazioni di Facebook”. Scegliamo “trasferisci la copia delle immagini e video” e seguiamo i passaggi sopra citati.

Al momento, non è possibile selezionare quali foto possiamo trasferire – o tutto o niente. Per essere più precisi, al momento è possibile effettuare il trasferimento solo su Google Foto. Tuttavia, questa nuova funzione è risultata molto gradita soprattutto se vogliamo i nostri contenuti tutti in un unico posto.

La funzione è stata aggiunta dopo un accordo del 2018 tra Facebook, Microsoft, Google e Twitter per facilitare il trasferimento dei dati tra servizi. È bello vederlo concretizzarsi.