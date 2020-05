In attesa che la nuova stagione 3 di Fortnite inizi, Epic Games ha pensato ad un modo per tenere impegnati i giocatori. Da ora e fino alla fine della stagione 2, continueranno ad essere rilasciate delle sfide settimanali. Nelle scorse ore, sono comparse nel gioco le sfide della settimana 11 di Fortnite. Queste, prendono il nome di “Dominio locale”. In questo articolo, andiamo a scoprirle una ad una.

Le sfide di Fortnite sono un ottimo modo per aumentare velocemente i propri punti esperienza. Grazie alle challenge che Epic Games rilascerà in queste settimane, gli utenti potranno raggiungere facilmente livelli molto alti dell’account. In questo modo, sarà possibile sbloccare le varianti oro dei costumi del Pass Battaglia. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite: ecco tutte le sfide della settimana 11

Come tutte i pacchetti di sfide settimanali, anche “Dominio locale” contiene ben 10 differenti challenge. Come vi abbiamo già detto, l’unica ricompensa che otterrete completandole, saranno i punti esperienza per l’avanzamento dei livelli del Pass Battaglia. Qui di seguito, andiamo a riportarvi tutte e 10 le sfide:

1) Posizionati nella Top 10 dopo l’atterraggio a Moli Molesti. 2) Cerca dei forzieri a Corso Commercio. 3) Raccogli metallo all’Idro 16 o a Vetture Vantaggiose. 4) Distruggi gli gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella. 5) Apri forzieri bloccati da scanner ID alla Grotta. 6) Elimina giocatori o scagnozzi a Parco Pacifico. 7) Getta gli scagnozzi fuori bordo allo Yacht. 8) Danneggia giocatori all’Agenzia. 9) Cerca scatole di munizioni a Lago Languido. 10) Pesca un pesce a Pantano Palpitante.

Ricordiamo che tutte le sfide potranno essere completate entro la fine della stagione 2 (4 giugno). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.