La NASA ingrandisce un’immagine della luna di Giove per studiare la sua superficie

La funky moon di Giove, Europa, rappresenta uno dei migliori scatti in nostro possesso per trovare segni di vita oltre la Terra nel nostro sistema solare. La NASA inizierà una futura missione per studiare l’Europa ghiacciata, ma nel frattempo possiamo perderci in alcune nuove versioni di vecchie immagini prese dal veicolo spaziale Galileo nel 1998.

Giovedì, la NASA ha rilasciato tre viste del veicolo Galileo recentemente rielaborate che evidenziano il “terreno del caos” della luna, che sembra un incrocio tra cristalli di ghiaccio e graffi frenetici.

Le immagini inedite della NASA

L’agenzia spaziale ha rivisitato le immagini più vecchie in preparazione all’invio della missione Europa Clipper per una visita. Il lancio di Clipper è previsto per il 2023. Queste immagini non sono esattamente ciò che vedremmo se visitassimo l’Europa di persona. La NASA ha elaborato le immagini per migliorare il colore e far risaltare le caratteristiche del paesaggio. “Le aree che appaiono di colore azzurro o bianco sono costituite da ghiaccio d’acqua relativamente puro e le aree rossastre hanno più materiali non ghiacciati, come i sali”, ha affermato l’agenzia.

Gli scienziati sono curiosi di sapere come si è formata la superficie relativamente giovane di Europa. “Le aree del cosiddetto terreno del caos contengono blocchi che si sono spostati lateralmente, ruotati o inclinati prima di essere congelati nelle loro nuove posizioni”, ha affermato la NASA.

La missione di Galileo terminò nel 2003 quando l’astronave si tuffò nell’atmosfera di Giove. Europa Clipper riprenderà da dove Galileo aveva interrotto. Cercherà anche segni che Europa potrebbe ospitare una qualche forma di vita. Potrebbe esserci qualcosa di più del caos in agguato nello strano terreno della luna.