Siamo nel 2020 e ancora si scoprono cose sul nostro corpo. Una delle ultime scoperte riguarda gli occhi, più nello specifico il mondo con cui comunicano con il cervello. Finora si pensava che l’unica linea di comunicazione in merito era tramite i segnali eccitatori; così non è. Ci sono alcuni sottogruppi di neuroni retinici che usano un’altra via.

Le parole di Tiffany Schmidt: “Questi segnali inibitori impediscono al nostro orologio circadiano di ripristinare la luce fioca e prevenire la costrizione della pupilla in condizioni di scarsa luminosità, entrambe adattive per la visione e la funzione quotidiana adeguate. Pensiamo che i nostri risultati forniscano un meccanismo per capire perché il nostro occhio è così squisitamente sensibile alla luce, ma i nostri comportamenti subconsci sono relativamente insensibili alla luce.”

Il modo di comunicare degli occhi

Secondo i ricercatori dietro lo studio, questo sistema ha un’importanza tutta sua. Si tratterebbe di un meccanismo che impedirebbe alle pupille di restringersi eccessivamente in condizioni di scarsa luminosità. Facendo mantenere la pupilla a una grandezza minima, aumenta la quantità di luce che ne entra facilitando la visione. Lo si è visto negli esperimenti fatti con i topi.

“Questo suggerisce che c’è un segnale dall’occhio che inibisce attivamente il riallineamento dei ritmi circadiani quando la luce ambientale cambia, il che era inaspettato. Ha un certo senso, tuttavia, poiché non si desidera regolare l’intero orologio del proprio corpo per lievi perturbazioni nel ciclo luce / buio ambientale, si desidera che questa regolazione massiccia abbia luogo solo se il cambiamento di illuminazione è robusto.”