Le mascherine che tanto disperatamente cerchiamo, in questo periodo cosi difficile, sono ancora disponibili su Amazon. L’azienda infatti ha rifornito il suo magazzino di mascherine idonee per combattere la diffusione del Covid-19.

Sappiamo che molti hanno scelto, per una maggior protezione, le N95, ovvero mascherine adatte per chi lavora a stretto contatto con il virus. Queste ultime non sono strettamente necessarie per uso comune, ma devono essere reperibili dagli operatori sanitari. L’aumento esponenziale dell’acquisto di mascherine in questo periodo ha ridotto la loro reperibilità per chi ne ha davvero bisogno. È nato attorno a questo commercio un “mercato nero” che vende mascherine ad un prezzo raddoppiato.

Amazon, quali mascherine acquistare?

Il CDC ovviamente consiglia l’uso di mascherine ogniqualvolta abbiamo necessità di uscire, tuttavia ha stipulato un elenco di materiali e tessuti che possono essere usati per fabbricare le mascherine da casa propria. Consiglia inoltre di uscire solo per estrema necessità e di mantenere le distanze sociali imposte dal Governo.

Possiamo utilizzare materiali a stretta tessitura per far sì che ci sia una maggiore filtrazione delle particelle virali del Covid-19. Amazon dispone di diverse alternative alle N95 acquistabili sul sito come le LeadPro. Quest’ultime sono facilmente reperibili e arrivano molto più rapidamente rispetto alle classiche mascherine.

Questo tipo di mascherine sono a tre strati e bloccano facilmente il passaggio di qualsiasi particella virale presente nell’aria purché si prendano le dovute precauzioni. Un’altra opzione molto diffusa tra gli acquirenti di Amazon è la maschera a quattro strati Anntuk. Più spessa e più costosa questa mascherina è comunque molto popolare tra le persone che pur di proteggersi pagherebbero qualsiasi cifra.