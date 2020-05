A distanza di pochissimi giorni dal fantastico tour virtuale di Travis Scott all’interno di Fortnite, Epic Games ha deciso di intavolare una nuova collaborazione musicale. Il partner questa volta è di vecchia data, Major Lazer. L’artista si è affiancato a Diplo per un concerto all’interno della nuova modalità Party Royale. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Gli eventi sono una delle cose meglio riuscite di Epic Games. Ogni volta, l’azienda fa del suo meglio per lasciare a bocca aperta gli utenti e, puntualmente, ci riesce. Il concerto di Major Lazer e Diplo all’interno della modalità Party Royale è solo l’inizio di un grosso progetto. Ecco i primi dettagli a riguardo.

Fortnite: una serie di concerti in arrivo all’interno della modalità Party Royale

Epic Games continua a sorprendere con i suoi eventi musicali mozzafiato. L’ultimo si è tenuto proprio ieri, alle ore 3:00 italiane. Il concerto ha visto come protagonisti Diplo e Major Lazer, i quai si sono esibiti live sul palco virtuale della nuova modalità di Fortnite, Party Royale. Come confermato dagli stessi artisti, quello visto ieri è tanto solo un assaggio di ciò che ci spetta nelle prossime settimane. Pare, infatti, che Epic Games utilizzerà la modalità per ospitare diversi eventi musicali live.

Il concerto, della durata di circa 20 minuti, ha ripercorso quelli che sono i pezzi più famosi di Major Lazer. I fan hanno potuto partecipare attivamente all’esibizione con i loro balletti e utilizzando gli oggetti presenti all’interno della modalità. Ora, non ci resta che aspettare l’annuncio di un nuovo evento. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.