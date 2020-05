Intel, arrivate le nuove CPU desktop di decima generazione

Finora, il 2020 è un anno difficile per i fan della CPU Intel. La nuova generazione di CPU desktop Chipzilla è arrivata ed Intel si sta arrampicando per trovare il modo di renderli belli e performanti rispetto alle parti Zen 2 da 7 nm di AMD.

Le parti Core, Pentium e Celeron di decima generazione seguono la tendenza stabilita dal recente lancio della serie H di laptop di Intel: la loro vecchia tecnologia di processo è stata ottimizzata entro un centimetro dalla sua vita e Intel non fornisce ancora numeri di prestazioni elevate che potrebbero essere confrontati direttamente con quelli della concorrenza.

I nuovi chipset Intel

Per la maggior parte, i dati di benchmark pre-lancio di Intel assomigliano a ciò che ci hanno fornito per le CPU dei computer portatili della serie H della Comet Lake: un’attenzione estremamente nitida su una velocità di clock non qualificata e una salutare sbavatura di vaselina sull’obiettivo quando si guarda a prestazioni reali. Ancora una volta, stiamo riscontrando velocità turbo single-core sulle SKU più elevate superiori a 5 GHz, e una notevole deviazione dai dati di prestazioni difficili che potrebbero essere direttamente confrontati con le CPU Ryzen da 7 nm di AMD.

Questa volta il marketing di Intel si basa fortemente sulla collaborazione di ottimizzazione con le società di sviluppo dei giochi, visto che tantissime persone ormai non giocano da console bensì dal proprio pc e, se non oltre, sulle prestazioni non elaborate delle nuove CPU. Ma senza confronti diretti diretti con i processori Ryzen, è impossibile accertare se le tale aspetto sull’aiuto ad Intel è effettivamente valido o non necessario, e quindi se i processori AMD sono ancora superiori oppure no.