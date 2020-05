Come qualsiasi altro settore, il Covid-19 ha colpito duramente anche l’industria videoludica. Dagli inizi del lockdown sono stati molti gli eventi e le uscite posticipate, e il lavoro in remoto ha creato non pochi problemi agli sviluppatori. Grazie al digitale, tuttavia, il mondo dell’intrattenimento sta assumendo una nuova forma, sta ottenendo nuova linfa vitale. È così che nasce il Summer Game Fest; quattro mesi di eventi in-game, annunci online e contenuti giocabili che andranno a sostituire l’E3 2020.

Una delle più grandi preoccupazioni dei giocatori era proprio l’assenza dell’Electronic Entertainment Expo (E3), un appuntamento fisso ogni anno che accompagna da sempre gli appassionati ad inizio estate. Sviluppatori, ospiti speciali, demo dal vivo, trailer: un vero e proprio spettacolo dell’intrattenimento in cui vengono svelati annunci importanti sulle prossime novità del settore. Purtroppo le preoccupazioni sul Covid-19 hanno costretto gli organizzatori a cancellare l’evento, ma una soluzione tutta al digitale è prontamente arrivata.

Il nostro salvatore è Geoff Keighley, personaggio di spicco dell’industria che ha avuto l’idea di “smistare” gli annunci previsti per l’E3 in quattro mesi di novità, tutto in forma digitale. “In questi tempi incerti e difficili, è più importante che mai che i videogiochi fungano da punto di connessione comune e virtuale tra tutti noi”, afferma Keighley.

Summer Game Fest, chi parteciperà all’evento?

Dopo la cancellazione dell’E3, Microsoft e Ubisoft hanno dichiarato di voler comunque pubblicare annunci in formato digitale, sebbene non avessero ancora spiegato i loro piani. Sembra che il Summer Game Fest possa funzionare da contenitore per le loro novità.

L’elenco delle aziende partecipanti è piuttosto lungo. Avremo notizie di 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Electronic Arts, Microsoft, Riot, Sony e molti altri ancora. Parteciperà anche Warner Bros. Entertainment, con il loro primo showcase E3.

Nel trailer qui sotto potete vedere alcuni dei giochi protagonisti in questi mesi come Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, The Last Campfire, Marvel’s Avengers e presumibilmente molti altri.

Cosa aspettarci dal nuovo evento online?

“Come parte del Summer Game Fest, Steam, Xbox e altre piattaforme offriranno ai fan l’accesso a demo giocabili a tempo limitato e prove di determinati contenuti di gioco”, afferma l’annuncio dell’evento. Geoff Keighley ospiterà speciali spettacoli che verranno trasmessi sulle principali piattaforme streaming, tra cui Mixer, Twitch, Twitter, YouTube e Facebook.

Il Summer Game Fest partirà da questo mese e durerà fino ad agosto. Probabilmente una serie di annunci centellinati non avranno la stessa spettacolarità dell’evento di Los Angeles, ma in attesa del prossimo E3 quest’anno dovremo accontentarci di questa particolare soluzione.