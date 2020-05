Se siete annoiati e non sapete cosa fare, oggi vogliamo consigliarvi cinque nuove applicazioni Android che potrebbero fare al caso vostro. La nostra lista si compone di un paio di giochi che stanno recentemente impazzando su smartphone, più un paio di utility da tenere sempre a portata di mano.

Le app sono tra le più popolari uscite nella settimana appena passata e siamo sicuri che riusciranno a soddisfare ogni palato. Dal videogiocatore appassionato all’utente medio almeno una delle cinque proposte attrarrà la vostra attenzione. Le app sono quasi tutte gratuite e possono essere tutte reperite sullo store digitale di Google.

Senza perderci in chiacchiere andiamo a svelare ed analizzare questi cinque prodotti:

1. Mass For the Dead

Mass For The Dead è un gioco per smartphone realizzato da Crunchyroll, il noto portale streaming dedicato all’animazione giapponese. Il titolo si svolge nello stesso mondo dell’anime di Overlord e ha anche la stessa premessa. Noi, nei panni del giocatore, siamo intrappolati in un MMORPG in disuso. I personaggi principali dello show ci sono tutti e accompagneranno la nostra avventura. In termini di meccaniche, Mass For the Dead è un gioco di ruolo mobile abbastanza semplice. Possiamo organizzare feste, combattere con i cattivi e far avanzare la storia con alcuni eventi extra e altre cose da fare. Il gioco include anche l’opzione di attacco automatico e una modalità di avanzamento rapido per facilitare il “farming”. Per essere uno spin-off di un anime è piuttosto decente e vale la pena buttarci un occhio.

2. Google Pixel Buds

Google ha lanciato l’app ufficiale per accompagnare il suo nuovo prodotto Pixel Buds. L’app è abbastanza semplice. Possiamo vedere la carica della batteria, usarlo per attivare e disattivare il suono adattivo, visualizzare i tutorial sui gesti e l’uso, controllare Google Assistant e, la funzione più preziosa, la possibilità di far suonare i tuoi Pixel Bud se li perdi. L’app è scaricabile e utilizzabile gratuitamente.

3. Levelhead

Levelhead è un nuovo platform degli stessi sviluppatori di Crashlands. In questo divertente giochino possiamo creare livelli, condividerli online e giocare con quelli creati da altre persone. Esiste anche una sorta di modalità campagna con 90 livelli realizzati dagli sviluppatori e un processo di creazione dei livelli intuitivo e alla portata di tutti. Si tratta di uno dei migliori giochi su Google Play Pass ed è considerata una delle migliori uscite del 2020 su Android. Per chi non è abbonato al Pass il gioco è venduto al prezzo di 7,49 €.

4. TVUsage

TVUsage è un’app per i possessori di Android TV. L’app è abbastanza semplice da usare. Si installa e tiene traccia dell’utilizzo del dispositivo. Possiamo visualizzare l’utilizzo, impostare i limiti di utilizzo e usarlo come una sorta di launcher. Inoltre, viene fornito con una funzione AppLock nel caso volessimo tenere lontani i bambini da una particolare app su Android TV. L’app funziona perfettamente su un dispositivo Nvidia Shield TV, ma potrebbe avere problemi su Mi e TV Sony. Comunque rimane un’app gratuita, quindi provarla non costa nulla.

5. Legends of Runeterra

Legend of Runeterra è il nuovo gioco di carte di Riot Games, gli sviluppatori del popolare MOBA League of Legends. Il titolo è ambientato proprio nel medesimo universo e propone meccaniche già viste in titoli simili come Hearthstone, Magic Arena o Gwent. Possiamo comporre un mazzo e duellare con altri giocatori. La particola è la presenza dei Campioni che girano attorno al nostro mazzo e sono dotati di abilità speciali. Legends of Runeterra è gratuito con i classici acquisti in-game.