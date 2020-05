La casa della mela morsicata, Apple, ha lanciato finalmente il tanto atteso smartphone low cost iPhone SE. Negli scorsi giorni, il noto CEO dell’azienda, Tim Cook, ha espresso i suoi pareri in merito al device. Secondo lui, questo farà gola a molti degli utenti Android perché risulta essere “più veloce degli smartphone Android più veloci”. Sarà davvero così?

Il nuovo iPhone SE è stato accolto molto positivamente da tutti i fan della mela morsicata. Il suo prezzo ridotto e le sue caratteristiche di ultima generazione lo rendono uno degli smartphone più appetibili sul mercato. Non a caso, infatti, il dispositivo risulta essere sold out quasi ovunque. Tim Cook crede che questo sarà in grado di “convertire” al mondo iOS, parecchi utilizzatori di smartphone Android. Ecco cosa ne pensano gli utenti.

Apple: iPhone SE è uno degli smartphone più potenti del mercato

Il nuovo melafonino low cost Apple monta il performante chip A13 Bionic di iPhone 11. Ciò rende il dispositivo, uno tra i più potenti presenti sul mercato. Tim Cook non sbaglia a dire che questo risulta essere più veloce degli smartphone Android più veloci. Nonostante ciò, la dichiarazione fatta dal CEO ha scatenato un vero e proprio dibattito sul web. Ovviamente, le fazioni che si sono create risultano essere due: da una parte i fan della mela morsicata, da una parte i fan del mondo Android.

Come al solito, un vincitore tra i due non ci sarà mai. E’ probabile, però, che molti utenti Android valuteranno l’acquisto del nuovo melafonino Apple. Ciò, grazie al prezzo abbastanza contenuto dello smartphone. Per delle conferme ufficiali bisognerà aspettare qualche mese. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.