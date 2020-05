L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di fare un regalo a tutti i fan di Star Wars. In occasione dello Star Wars Day, l’azienda ha deciso di reintrodurre su Fortnite, tutti i cosmetici e le armi della famosa saga. Questi rimarranno nel gioco solo per un periodo di tempo limitato. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Lo scorso dicembre, Epic Games ha tenuto un importantissimo evento all’interno della mappa di Fortnite. Questo, ha visto come protagonista l’ultimissimo film di Star Wars. Per l’occasione, l’azienda aveva portato nel gioco una serie di cosmetici e arme caratteristiche della saga. Se ve li siete persi, ora è il momento per recuperare.

Fortnite: le spade laser di nuovo disponibili

Ebbene sì, le tanto odiate spade laser overpowered di Star Wars hanno fatto il loro ritorno all’interno della mappa di Gioco di Fortnite. Ovviamente, queste si possono trovare nelle 4 iconiche colorazioni rosso, verde, viola e blu. La permanenza delle armi all’interno del gioco è limitata. Molto probabilmente, Epic Games le rimuoverà nei prossimi giorni. Il solo scopo del ritorno, infatti, è quello di celebrare lo Star Wars Day.

Per l’occasione hanno fatto ritorno nel negozio oggetti anche tutti i cosmetici lanciati lo scorso dicembre. Troviamo le skin di personaggi famosi come Kylo Ren e Rey, vari deltaplani, picconi a tema e anche alcune emote. Anche in questo caso, il tempo di permanenza all’interno dello store è molto limitato. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.