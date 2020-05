L’azienda della mela morsicata, Apple, continua a mostrare un forte interesse verso il mondo della realtà aumentata. In un recente brevetto, questa mostra come sarà possibile emulare audio 3D sui dispositivi grazie ad una particolare tecnologia. Gli iPhone, in pratica, saranno in grado di riprodurre registrazioni binaurali. Lo scopo di ciò è quello di dare agli utenti esperienze più immersive.

Gli audio binaurali vengono registrati da particolari microfoni e hanno lo scopo di far percepire agli utenti la direzione dei vari suoni. Il colosso di Cupertino ha intenzione di sfruttarli per creare esperienze uniche di realtà aumentata sui suoi dispositivi. Ecco i dettagli del brevetto.

Apple: audio binaurali su iPhone per esperienze AR mozzafiato

Il brevetto presentato dal colosso di Cupertino nelle scorse ore parla di una tecnologia capace di emulare un audio 3D in grado di creare un’esperienza immersiva che, però, non distragga gli utenti da quello che stanno vedendo. Ciò, spiega Apple, è molto facile con i visori perché gli utenti hanno forti stimoli visivi. Su smartphone e tablet la cosa è diversa. Per creare queste particolari registrazioni 3D, Apple si servirà di 2 telecamere e 4 microfoni. Una feature di questo tipo farebbe fare un vero salto di qualità ai prodotti della mela morsicata. Il brevetto non parla esplicitamente dello scopo di questa tecnologia sui futuri device. E’ abbastanza chiaro, però, che sarà quello di migliorare l’esperienza AR degli utenti.

Come al solito, trattandosi di un brevetto, non sappiamo se l’azienda deciderà di portare a termine il progetto. Ciò che è certo è che un’aggiunta di questo tipo ai device farebbe gola a molti utenti. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.