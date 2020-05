Dieta cheto, come perdere peso in casa in modo efficace

La dieta cheto è un ottimo piano alimentare per perdere peso velocemente ed in modo efficace, tramite un particolare funzionamento dell'organismo

La ricerca mostra che seguire una dieta cheto è un modo efficace per portare il tuo corpo in “modalità brucia grassi” in modo da essere snello più velocemente, anche senza esercizio fisico, che è comunque fortemente consigliato. Iniziare la dieta cheto può essere scoraggiante, ma con un piano alimentare cheto ben fatto ed equilibrato, puoi iniziare a perdere peso più velocemente.

Quando provi a mettere insieme il tuo piano alimentare per la dieta cheto, dovrai ricordare che per far entrare il tuo corpo in chetosi, uno stato metabolico in cui il tuo corpo utilizza principalmente chetoni dai grassi per il carburante rispetto al glucosio dai carboidrati.

Le basi della dieta cheto

Sarà fondamentale quindi mantenere bassi i livelli di carboidrati ogni giorno. E intendiamo davvero bassi: le calorie dai carboidrati dovrebbero essere inferiori al 5% dell’apporto calorico totale e decisamente inferiori a 50 grammi al giorno. Il cheto rigoroso va anche oltre e richiede di mantenere i livelli di carboidrati ad un livello inferiore a 20 grammi al giorno.

Certo, seguendo un piano alimentare dietetico efficace significa che dovrai dire addio a patate, riso, frutta e dolci, ma in cambio puoi anche dire addio a grasso corporeo, voglie, sbalzi d’umore, punte di insulina e molto altro. Una volta superato l’iniziale ‘influenza cheto’, che è solo una possibilità, non un certo effetto collaterale, ti sentirai più equilibrato nel complesso e non perderai nessuna delle dolci prelibatezze che hai usato come pick-me-up.

E anche se devi lasciar andare alcuni dei cibi popolari quando sei in keto, sarai ricompensato con la possibilità di mangiare più formaggio e carne di quanto tu abbia mai pensato di poter fare. Meglio ancora, anche se segui un programma relativamente rigoroso di dieta cheto, puoi comunque avere una grande varietà di cibo e assumere una grande quantità di micronutrienti e macronutrienti.