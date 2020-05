L’azienda di Fortnite, Epic Games, ha rilasciato una nuova versione del gioco, la 12.50, circa una settimana fa. All’interno dei codici di gioco, i dataminer hanno scovato quello che molto probabilmente sarà lo Starter Pack della prossima stagione. In questo articolo andiamo a scoprirne il contenuto e il prezzo.

Gli Starter Pack sono uno dei segni contraddistintivi di Fortnite. Presenti da oramai diverse stagioni, permettono agli utenti di avere una bella Skin e un po’ di V-Bucks ad un prezzo davvero conveniente. Epic Games ne rilascia uno ad ogni inizio stagione. Nonostante manchi ancora un mese all’inizio della stagione 3, il suo Starter Pack sembra essere già noto. Scopriamolo insieme.

Fortnite: questo sarà lo Starter Pack della stagione 3

Come vi abbiamo già detto ad inizio articolo, il famoso pacchetto è stato scovato all’interno dei codici di gioco dell’ultimo update di Fortnite (12.50). Il contenuto risulta essere davvero interessante. Questo conterrà una skin in rarità blu, il suo dorso decorativo a tema, un piccone in rarità blu e ben 600 V-Bucks. La Skin si chiamerà “Yellowjacket”, il dorso decorativo “Backstabber” e il piccone “Venom Blade”.

Il bundle verrà proposto allo stesso prezzo degli altri Starter Pack, 4,99 euro. Questo sarà disponibile all’interno dei vari store subito dopo l’inizio della stagione 3 di Fortnite. Considerando che il valore degli oggetti contenuti nel pacchetto è superiore ai 20 euro, questo risulta essere un vero e proprio affare per tutti gli appassionati del videogioco. Vi terremo informati appena sarà disponibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.