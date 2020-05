È sempre più ovvio che le nostre vite non torneranno alla normalità il più rapidamente possibile. Per farlo avremo bisogno di un dispositivo che, in passato, abbiamo spesso ritenuto inutile: le mascherine. Un dispositivo medico che è del tutto normale vedere indossare nei Paesi asiatici ma che è ancora così strano nel mondo occidentale. Tuttavia, il COVID-19 ha cambiato tutto e, come tale, è tempo che cambino anche le nostre abitudini.

Detto questo, Huami, una società dell’ecosistema Xiaomi, ha prodotto una maschera trasparente che è apparentemente in grado di “pulirsi”!

Xiaomi: una mascherina “intelligente” che si pulisce da sola

In effetti, indossare una mascherina influenzerà molto più della moda primavera/estate, poiché rovinerà anche tutti i sistemi di riconoscimento facciale nel mercato degli smartphone.

Oltre al fatto che non è così facile riconoscere i nostri amici o la famiglia nella vita reale. Pertanto, Huami, una consociata di Xiaomi, ha deciso di creare una mascherina trasparente che, oltre a questa peculiarità, è persino in grado di disinfettarsi. Questa nuova soluzione si chiama Huami Amazfit Aeri.

Poiché dovremo indossare sempre una maschera, quindi, che sia in grado non solo di proteggere noi stessi ma anche gli altri, è necessario che ci permetta di riconoscerci. Ecco perchè Huami ha progettato una mascherina trasparente che utilizza la luce ultravioletta per autodisinfettare. Disponibile sul mercato con la stessa protezione delle tanto desiderate maschere N95, inclusi filtri dell’aria rimovibili ed emettitori di luce ultravioletta per pulirli (viene fornito con una porta USB-C per alimentare la pulizia).

Tuttavia, i filtri avranno una durata limitata, qualcosa come un mese e mezzo per unità, un periodo che è ancora significativamente più lungo di quello che possiamo trovare oggi sul mercato. Oltre a tutto ciò, il materiale utilizzato non si appanna.

Sfortunatamente, questa mascherina è solo un prototipo per ora. Infatti, potrà raggiungere il mercato solo in 6 ~ 12 mesi. Tuttavia, Huami garantisce che il prezzo sarà accessibile a tutti.