Dopo aver confermato l’arrivo dell’evento circa un mese fa, Apple ha rilasciato a sorpresa un comunicato stampa riguardante la data di inizio della famosa Worldwide Developer Conference 2020. Per la prima volta nella storia dell’azienda, l’intero evento si terrà completamente online. Nel corso dei vari giorni, verranno presentate diverse novità riguardanti i software della casa. Ovviamente, sarà annunciato anche il nuovo iOS 14.

L’emergenza Coronavirus ha costretto Apple a cambiare i suoi piani per la Worldwide Developer Conference 2020. L’evento suddiviso su più giorni avrà inizio a fine giugno, precisamente il 22, e si terrà esclusivamente online. Faranno da ausilio il sito dedicato alla conferenza e l’app.

Apple: sessioni inline gratuite per gli sviluppatori

La casa della mela morsicata ha confermato che non lascerà nessuno escluso. Gli sviluppatori potranno interagire ugualmente con gli esperti Apple tramite videoconferenze. Verranno proposte sessioni da poter seguire tranquillamente all’interno dell’app o del sito Apple developer. Come vi abbiamo già detto, il 22 giugno sarà il giorno di apertura dell’evento. Sarà proprio nel corso di questo che l’azienda svelerà tutte le caratteristiche del nuovo sistema operativo per iPhone, iOS 14. Ovviamente, non mancheranno novità neanche per i sistemi operativi degli altri prodotti della mela morsicata.

L’azienda non ha ancora comunicato tutti i dettagli riguardo l’evento. Gli sviluppatori sono invitati a scaricare l’app Apple developer al fine di ricevere tutti gli aggiornamenti in anticipo. La presentazione di iOS 14 sarà quasi sicuramente trasmessa in diretta live per tutti gli utenti attraverso il sito Apple. Vi terremo aggiornati non appena la casa darà più informazioni a riguardo.