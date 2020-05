Covid-19, un cerotto intelligente sulla gola potrebbe aiutarci con la diagnosi

E' stato recentemente progettato un cerotto intelligente da posizionare alla base del collo che è in grado di diagnosticare in anticipo il Covid-19

Un cerotto intelligente potrebbe rilevare i primi sintomi del Covid-19 ed avvisare il personale sanitario prima che emergano i sintomi. Circa le dimensioni di un francobollo, il dispositivo morbido e flessibile si posiziona alla base della gola e utilizza sensori per misurare i fattori associati al virus, come la frequenza cardiaca e la tosse.

Il dispositivo trasmette i dati ad un server privato in cui gli algoritmi creano riepiloghi grafici che le autorità sanitarie possono analizzare. Gli ospedali possono utilizzare la tecnologia per i pazienti presso la struttura ed a casa per cure continue.

Il cerotto intelligente contro il Covid-19

Più di due dozzine di persone affette stanno attualmente utilizzando la patch sviluppata da un team della Northwestern University. John Rogers, ingegnere della Northwestern e responsabile dello sviluppo tecnologico, ha dichiarato: “Gli studi più recenti pubblicati sul Journal of American Medical Association suggeriscono che i primi segni di un’infezione da COVID-19 sono febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Il nostro dispositivo si trova nella posizione perfetta sul corpo,la tacca sovrasternale, per misurare la frequenza respiratoria, i suoni e l’attività perché è lì che avviene il flusso d’aria vicino alla superficie della pelle.”

Il dispositivo offre il potenziale per identificare i sintomi e captare le tendenze prima che i lavoratori se ne accorgano, offrendo così l’opportunità di adottare adeguate misure precauzionali e cercare ulteriori test il più rapidamente possibile.

Misura la tosse di una persona, i modelli di respirazione, la frequenza cardiaca e la temperatura corporea, insieme ad altri fattori associati al Covid-19. Questi dati vengono quindi trasmessi a quello che le ricerche chiamano “cloud protetto HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)” per il monitoraggio. “Nessuno ha mai raccolto questo tipo di dati prima”, ha detto Rogers. ‘Il rilevamento anticipato è sempre migliore e i nostri dispositivi forniscono funzionalità importanti e uniche in quel contesto.”