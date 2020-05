Per la stagione 2 di Fortnite, Epic Games ha collaborato con Marvel per portare il noto personaggio Deadpool all’interno del gioco. La skin del personaggio è disponibile nel gioco dalla settimana 7 mentre, le sfide dedicate ad esso sono andate avanti fino alla settimana 9. Al momento, pare che la collaborazione sia giunta al termine. Tuttavia, l’aggiornamento 12.50 ha portato in campo una piccola novità, un minigioco segreto di Deadpool.

Ebbene sì, Epic Games ha deciso di introdurre un piccolo minigioco riguardante Deadpool all’interno di Fortnite. L’azienda non ha annunciato l’introduzione della novità. Di conseguenza, molti di voi potrebbero non essersi accorti di questo piccolo dettaglio. In questo articolo andiamo a vedere come fare per accedere al minigioco “segreto”.

Fortnite: ecco come giocare al nuovo minigioco di Deadpool

Trovare il nuovo minigioco di Deadpool risulta essere molto facile. Tutto quello che dovete fare è recarvi all’interno del nascondiglio di Deadpool nel quartier generale degli agenti. Dopo essere entrati dovrete cliccare sul computer di Deadpool. Vi comparirà l’elenco delle varie challenge del personaggio. Dovrete chiudere la finestra e cliccare sull’icona di Deadpool sullo schermo del computer per accedere al minigioco. Si tratta di un semplice gioco in cui dovrete far sciare il personaggio e, nel frattempo, schivare una serie di banane assassine.

Si tratta di una piccola e semplice introduzione che molto probabilmente, però, farà sorridere i fan del noto personaggio Marvel. Cosa dobbiamo aspettarci con il prossimo aggiornamento? Qualche altra piccola novità verrà aggiunta? Restate in attesa per aggiornamenti a riguardo.