Kena Mobile risulta essere uno degli operatori virtuali più famosi sul territorio italiano. Appoggiandosi alla linea TIM, questo garantisce una copertura davvero ampia. L’operatore è diventato conosciuto per le sue promozioni super convenienti adatte a tutte le tipologie di utenti. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di lanciare una nuova davvero mozzafiato. Andiamo a scoprirla insieme.

Gli operatori virtuali stanno prendendo sempre più piede all’interno del nostro paese. La nuova promozione di Kena Mobile offre minuti, messaggi e tanti giga ad un prezzo davvero stracciato. Sarà davvero difficile, per la concorrenza, fare di meglio. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Kena Mobile: la nuova promozione limited edition

La promozione speciale lanciata da Kena Mobile nelle scorse ore si chiama Kena 9,99 Flash e offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile dell’offerta è di 9,99 euro. Una promozione così conveniente non è mai stata proposta dall’operatore. Possono arrivarla solo coloro che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile e altri operatori virtuali.

Non è previsto nessun costo di attivazione né tantomeno quello per la SIM. La promozione può essere attivata presso qualsiasi centro autorizzato Kena Mobile, chiamando il call center a 181, sul sito ufficiale o sull’App. Al momento non sono state rilasciate informazioni in merito alla sua durata. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.