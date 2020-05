Con l’inizio della fase 2, la pandemia da Coronavirus permette ora di uscire, ma rispettando comunque le restrizioni imposte dal Governo. Ma se una camminata o una corsetta non vi basta, con le palestre al momento ancora chiuse l’unica soluzione è allenarsi da casa. In questo caso l’ampia gamma di giochi per Nintendo Switch dedicati al fitness potrebbe venirci incontro. Ovviamente bisognerà comunque associare una dieta equilibrata con sessioni di esercizio più faticose per mantenere un corpo scolpito e in salute.

Se non vedete l’ora di pompare un po’ di sangue nelle vene e scendere dai vostri divani, qui sotto vi proponiamo alcuni tra i migliori giochi Switch per un po’ di sano esercizio direttamente da casa.

Ring Fit Adventure

L’ultima fatica Nintendo nel genere fitness riesce dove Wii Fit ha sempre fallito. Ring Fit Adventure è il miglior modo per rimanere in forma dandoti veramente la sensazione di eseguire dei veri esercizi. Se eseguiti correttamente il mattino seguente sembrerà effettivamente di essere stati in palestra. Ring Fit Adventure riesce poi ad intrattenere grazie alla sua avvincente modalità Avventura e i suoi elementi da gioco di ruolo.

Un mix perfetto tra fitness e divertimento, tuttavia la carenza di scorte ha reso difficile reperire il gioco. Se siete interessati tenete d’occhio i vari rivenditori online mentre Nintendo rifornisce pian piano le scorte.

Just Dance 2020

Just Dance 2020 è nato per celebrare il decimo anniversario di una delle serie Nintendo più popolari al mondo con anni di pubblicazioni. Con una formula perfezionata e una lista di brani piuttosto decente il nuovo titolo arriva su Switch più in forma che mai. Consigliamo anche l’iscrizione a Just Dance Unlimited se volete ottenere il massimo dal vostro gioco.

Ovviamente se avete già acquistato Just Dance negli ultimi anni non troverete molte differenze ad eccezione dei brani, ma i nuovi arrivati troveranno la migliore esperienza di ballo mai vista in un videogioco. Ad oggi Just Dance 2020 continua a destreggiarsi tra i primi posti delle classifiche di vendita.

Fitness Boxing

Fitness Boxing si presenta come un’app da Lifestyle – un software che consente di allenarci anche fuori casa. Al prezzo di un mese di abbonamento in palestra, il titolo offre vari giochi ritmici legati Body Combat che permettono di tonificare le braccia e perdere qualche chilo.

Non potrà sostituire ore di palestra, ma Fitness Boxing è senz’altro un ottimo modo per sfogarsi un po’ divertendosi e rimanendo in forma.

Zumba Burn it Up!

Questa esclusiva per Nintendo Switch si gioca in modo molto simile a Just Dance in quanto il Joy-Con tiene traccia dei nostri movimenti mentre seguiamo le istruzioni sullo schermo. Un vero istruttore ci guida mentre bruciamo quante più calorie possibili, e possiamo farlo anche insieme ad un amico in modalità Fitness Party.

La modalità Full Class offre invece allenamenti della durata di 15-60 minuti, ma come tutti i giochi di questo elenco c’è bisogno di molto impegno per ottenere dei risultati.

ARMS

ARMS si pone come una sorta di picchiaduro ed è un modo eccellente per allenarsi. Le meccaniche di combattimento principali sono facili da comprendere, ma mostrano anche una profondità che premia i giocatori che si impegnano di più. Mescolando pugni leggeri, pugni caricati e salti consente di creare uno stile di gioco quasi balistico. A questo si aggiungono prese, stordimenti e caratteristiche uniche per ogni personaggio.

Si tratta di una base davvero formidabile per bruciare poche calorie e tonificare le braccia. Avvincente e immensamente gratificante recuperare ARMS vale la pena acquistarlo.