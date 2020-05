Password, come gestirle correttamente ed evitare rischi di privacy

In questi mesi caratterizzati dalla pandemia di coronavirus, l’utilizzo di Internet e delle varie piattaforme che propone è aumentato a dismisura. Sono cresciuti notevolmente gli account sui social network, sulle piattaforme di streaming di video e musica e molto altro. Come logico pensare, ciò ha portato anche ad un enorme aumento delle password salvate, che diventano fondamentali da gestire per la persone per evitare rischi di attacchi hacker.

E’ importante infatti gestirle correttamente, evitando di usare la stessa identica password per account diversi, ed inoltre è utile non farle troppo semplici, bensì complesse, con caratteri speciali, lettere Maiuscole, numeri ecc.

I rischi delle password

Negli ultimi anni, per agevolare l’autenticazione sui siti sono nati i cosiddetti “password manager”, dei programmi che permettono di memorizzare automaticamente accoppiata nome utente e password, per velocizzare notevolmente il login sui vari siti. Se ciò da un lato è molto utile e permette di risparmiare tempo, dall’altro aumenta il rischio di attacchi hacker che tentano di rubare informazioni sensibili. Nello specifico, i metodi più utilizzati dai malintenzionati sono: