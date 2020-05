Tubercolosi, a causa del Covid-19 i casi non diagnosticati saranno milioni

Il capo di una partnership globale per porre fine alla tubercolosi (TB) ha affermato che una recente ricerca mostra che milioni di persone in più dovrebbero contrarre la malattia a causa delle restrizioni di Covid-19. Si prevede che fino a 6,3 milioni di persone in più svilupperanno la tubercolosi tra oggi e il 2025 e 1,4 milioni di persone in più dovrebbero morire, quando i casi non vengono diagnosticati e non trattati durante il blocco. Ciò ridurrà gli sforzi globali per porre fine alla TB da cinque a otto anni.

“Il fatto che siamo tornati alle cifre del 2013 e che così tante persone muoiano, questo per me è disgustoso”, ha dichiarato Lucica Ditiu, direttore esecutivo della Stop TB Partnership. “Sono indignato per il fatto che non essendo in grado di controllare ciò che facciamo … e dimenticando i programmi esistenti perdiamo così tanto, a cominciare dalla perdita della vita delle persone.”

La possibile aumentata diffusione della tubercolosi

Attualmente non esiste nessun vaccino contro la tubercolosi negli adulti, ma soltanto uno per i bambini. “Devo dire che guardiamo dalla comunità della tubercolosi in una sorta di perplesso perché la tubercolosi esiste da migliaia di anni”, ha detto Ditiu. “Per 100 anni abbiamo avuto un vaccino e abbiamo due o tre potenziali vaccini in cantiere. Abbiamo bisogno di circa mezzo miliardo [persone] per ottenere il vaccino entro il 2027 e guardiamo con stupore una malattia che … ha 120 giorni e ha 100 candidati vaccinali in cantiere. Quindi penso che questo mondo, mi dispiace per il mio francese, sia davvero incasinato”, ha detto.

“La paura che abbiamo nella comunità è che i ricercatori si stanno dirigendo verso lo sviluppo di un vaccino per Covid. Ora è all’ordine del giorno di tutti e pochissimi rimangono concentrati sugli altri [malattie]. Non abbiamo un vaccino per la tubercolosi, non abbiamo un vaccino per l’HIV, non abbiamo un vaccino per la malaria e di tutto questo, la tubercolosi è la più vecchia. Allora perché questa reazione? Penso perché siamo un mondo di idioti. Cosa posso dire?”

Le cifre, pubblicate mercoledì, si basano su un blocco di tre mesi e su un periodo di 10 mesi di ripristino dei servizi dopo la revoca del blocco. La ricerca è stata commissionata da Stop TB Partnership in collaborazione con Imperial College London, Avenir Health e Johns Hopkins University. È stato modellato su dati ricavati da rapide valutazioni dell’impatto del coronavirus sui servizi di tubercolosi in paesi con alcuni dei più alti casi.