Qualche settimana fa, vi abbiamo parlato della possibilità dell’arrivo di un nuovo modello di auricolari wireless Beats sul mercato. Sembra che nelle scorse ore, Apple abbia rilasciato ulteriori indizi in merito al nuovo device. Due dispositivi wireless dell’azienda, infatti, sono stati certificati in Corea del Sud. Senza dubbio, si tratta dei nuovi Powebeats Pro. Come saranno?

Apple si sta dando davvero da fare con il lancio di auricolari wireless sul mercato. Non molto tempo fa, questa ha rilasciato un nuovo modello di Powerbeats, i Powerbeats4. I nuovi auricolari in arrivo faranno parte dei modelli di fascia alta. Ecco ciò che sappiamo a riguardo.

Apple: i Powerbeats Pro potrebbero arrivare a breve

Dopo l’ arrivo delle prime certificazioni, i misteriosi auricolari beats ne hanno ottenuta un’altra in Corea del Sud. Ciò fa sperare che manchi davvero poco al debutto del dispositivo. Al momento, sono davvero poche le informazioni che si hanno in merito al device. Questo dovrebbe mantenere la stessa estetica della precedente generazione. Le novità saranno una qualità audio migliore e un’autonomia migliorata. Non sappiamo se verrà introdotto un nuovo chip o qualche particolare funzione.

Molto probabilmente, Apple lancerà il prodotto tramite comunicato stampa nelle prossime settimane. Secondo numerosi leaker, il lancio dovrebbe avvenire prima dell’inizio della WWDC. Il prezzo del device sarà in linea con quello dell’attuale generazione. Ricordiamo, inoltre, che Apple ha in programma di lanciare anche un nuovo modello di AirPods, tuttavia, queste potrebbero arrivare in ritardo sul mercato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.