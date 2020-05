La casa della mela morsicata, Apple, ha da poche ore rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per i suoi auricolari wireless di fascia alta, AirPods Pro. Questo, è il terzo firmware rilasciato dopo il lancio del prodotto (novembre 2019). Quali saranno le novità introdotte? Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Apple ha fatto davvero centro con gli AirPods Pro. Fin dal loro lancio sul mercato, questi sono stati elogiati a dismisura da chiunque. Particolarmente apprezzata la funzione di cancellazione attiva del rumore, caratteristica esclusiva di questi nuovi auricolari. Il nuovo firmware va a migliorare il dispositivo sotto diversi aspetti.

Apple: il nuovo firmware degli AirPods Pro migliora la cancellazione attiva del rumore?

Il nuovo firmware per AirPods Pro prende il nome in codice di 2D15. Questa va a sostituire l’attuale versione 2C54. Come con tutti gli aggiornamenti firmware per AirPods, Apple non ha comunicato gli aspetti che sono migliorati. Tuttavia, supponiamo che questo abbia risolto diversi bug e, inoltre, che abbia migliorato la funzione di cancellazione attiva del rumore. L’update è stato rilasciato nelle scorse ore ed è, quindi, già disponibile al download.

I firmware per AirPods non possono essere scaricati manualmente, bisognerà attendere che il download avvenga in modo automatico. Per far si che ciò accada, bisognerà tener semplicemente collegati gli auricolari al vostro iPhone mentre quest’ultimo è connesso ad internet. Potrete controllare il tipo di firmware che avete istallato sul vostro paio di AirPods attraverso le impostazioni del vostro smartphone (Generali, informazioni, AirPods Pro). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.