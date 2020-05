Madre natura ha offerto uno spettacolo sconvolgente ai bagnanti notturni della California. Delle onde luminescenti si sono infrante lungo la costa meridionale californiana emettendo una luce quasi ultraterrena. Lo “show di luci” è stato significativo per alcune persone dato che coincide proprio con la recente riapertura delle spiagge in seguito all’allentamento delle restrizioni Covid-19.

Non è la prima volta che si verifica questo spettacolo di luci in California, ma la gente del posto ha affermato che lo scintillio del mare quest’anno è particolarmente vibrante. Probabilmente l’iridescenza è dovuta alle piogge che hanno bagnato la regione e generato la fioritura delle alghe.

Dale Huntington, un pastore di 37 anni in una chiesa nel sud-est di San Diego, si è alzato alle tre del mattino dopo la riapertura delle spiagge per surfare e ha notato la luce bluastra emanata dalle onde. “Ho surfato per vent’anni e non ho mai visto nulla del genere”, ha riferito Huntington.

Come si manifesta questo particolare spettacolo di luci?

Le onde al neon devono il loro colore a delle piante microscopiche in fiore chiamate fitoplancton. Di giorno, gli organismi si raccolgono sulla superficie dell’acqua per dare all’acqua una tonalità marrone rossastra, nota come marea rossa. Di notte, le alghe inscenano uno spettacolo di luci, manifestandosi più intensamente in acque turbolente.

Un fotografo al largo della costa di Newport Beach ha ripreso dei delfini mentre nuotavano nelle acque iridescenti; la loro scia luminosa dava quasi l’impressione di osservare degli “spettri del mare”.

L’evento fluorescente ha attirato molta gente dal sud della California per osservare lo scenario surreale. Un San Diegan, che vive in un quartiere lungo la costa, ha implorato funzionari locali di limitare l’accesso alla spiaggia, lamentando che la marea rossa ha attirato pericolosamente grandi folle di persone.

Per i surfisti come Huntington, lo spettacolo ha fornito gioia e sollievo tra le sfide della pandemia. “La mia parte preferita è stata quella di remare – era quasi come se ci fosse un bagliore attorno alla mia mano”, ha dichiarato. “La mia tavola ha lasciato una scia bioluminescente. C’erano alcuni di noi là fuori e stavamo ridacchiando, uomini adulti che urlavano “è così bello” e sguazzavano come bambini nella vasca da bagno”.

Nuoto, surf, kayak e paddleboarding sono consentiti in base alle restrizioni recentemente modificate di San Diego.

California, quanto durerà la marea rossa di quest’anno?

Le maree rosse, che si estendono dalla Bassa California fino alla costa di Los Angeles, sono state osservate dai primi del 1900 e possono durare da pochi giorni a un paio di mesi. Gli scienziati della Scripps Institution of Oceanography, che studiano il fenomeno, affermano che gli spettacoli luminosi sono più vivaci almeno due ore dopo il tramonto.

Gli scienziati non sanno esattamente quanto durerà la marea rossa di quest’anno, ma per Huntington, lo spettacolo di luci di è stato un caloroso “bentornato”. “Penso che stiamo tutti cercando la luce in un momento buio”, ha detto. “E questo dolce momento è stato l’occasione per trovare gioia in questa lotta.”