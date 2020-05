Sembra che la casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ci abbia preso gusto. Dopo il concerto di Travis Scott, Major Lazer e Diplo, un nuovo evento musicale arriverà il 9 maggio su Fortnite. Questa volta, i protagonisti saranno Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5. Ecco tutti i dettagli in merito allo speciale evento.

Epic Games risulta essere un vero portento con gli eventi live all’interno di Fortnite. Quello che si terrà il prossimo 8 maggio, sarà l’inizio di una serie di eventi live musicali all’interno della nuova modalità Party Royale. Come con il precedente concerto di Major Lazer, ci sarà anche una replica. Scopriamo la data.

Fortnite: Party Royale permetterà di fare grandi cose

La premiere del Party Royale si terrà ufficialmente il prossimo 9 maggio alle ore 3:00 italiane. Per celebrare l’occasione, Epic Games ha pensato bene di organizzare un evento live musicale della durata di ben un ora. Tutto potranno partecipare tranquillamente accedendo alla modalità. Come vi abbiamo già detto, i tre artisti protagonisti saranno Steve Aoki, Dillon Francis e deadmau5. A differenza dei precedenti concerti, non sarà necessario accedere in anticipo, i giocatori potranno assistervi anche dopo l’inizio.

L’evento verrà trasmesso in diretta sul palco principale del Party Royale. Per tutti coloro che non potranno assistere alla premiere, Epic Games ha annunciato una replica dell’evento. Questa si terrà poche ore dopo, alle 20:00.

Ma non finisce qui, per tutti coloro che si collegheranno a Fortnite dalle ore 00:00 di sabato 9 maggio alle ore 16:00 di lunedì 11 maggio ci sarà una ricompensa. Parliamo di un dorso decorativo reattivo alla musica. Questo sarà ideale da indossare durante gli eventi come questo. Non ci resta che aspettare e vedere se anche questo concerto sarà mozzafiato come gli altri.