Recentemente è stata annunciata una nuova iniziativa aggiunta ad Harry Potter at Home; una raccolta di iniziative gratuite progettate per l’intrattenimento dei bambini e delle loro famiglie durante questa pandemia. Alcune star del mondo dello spettacolo presteranno la propria voce alla storia tanto amata del celebre mago, attraverso delle registrazioni audio/video, ripartendo dal primo libro della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Sette lettori sono stati annunciati dall’autrice della saga, J. K. Rowling, insieme a Wizarding World, su Twitter. Daniel Radcliffe, Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni e Eddie Redmayne fanno parte del cast di narratori. Ognuno di loro leggerà una sezione del libro che tratta temi di amicizia e coraggio, per le famiglie di tutto il mondo.

A dare il via alla lettura sarà proprio il volto al celebre mago, Daniel Radcliffe, che leggerà il primo capitolo “The boy Who Lived”. Tutti i diciassette capitoli saranno pubblicati fino alla metà dell’estate con cadenza settimanale su www,harrypotterathome.com, con una versione solo audio gratuita su Spotify e Audible Stories.

Harry Potter at Home, in cosa consiste il progetto?

Il progetto di Harry Potter at Home è un’iniziativa sviluppata in risposta a questo periodo di pandemia da Covid-19 che stiamo vivendo in tutto il mondo. L’iniziativa comprende una licenza per gli insegnanti che consente loro di pubblicare video letture su Harry Potter in diverse piattaforme educative.

Il sito online dedicato al progetto mette a disposizione informazioni e attività per tutti i fan della saga. Per chi non fosse abituato a questo nuovo formato e preferisce leggere è disponibile gratuitamente la versione digitale dei vari libri della saga.

Si spera che questa iniziativa possa intrattenere con una ventata di positività e magia tutte le famiglie e i bambini che ad oggi si trovano ad affrontare un difficile periodo dovuto alla pandemia da Covid-19.