PlayStation Plus, è possibile scaricare i due nuovi giochi di maggio

Le console dell’ultimo decennio permettono di poter giocare, oltre che in single player, anche in multiplayer, ovvero con altri giocatori, che siano amici o persone sconosciute in tutto il mondo. Ovviamente, per fare ciò bisogna avere una connessione per giocare ed anche un determinato abbonamento, acquistabile in tagli da 1 mese, 3 mesi e 12 mesi. Sulla famosa console Sony, l’abbonamento in questione si chiama PlayStation Plus, che oltre ad offrire la possibilità di giocare online, regala ai propri utenti due giochi omaggio ogni mese. Sono già scaricabili e disponibili nel catalogo i due giochi gratuiti del mese di Maggio, ovvero Farming Simulator 19 e Cities Skylines.

I giochi gratuiti di Maggio di PlayStation Plus