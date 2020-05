No, non è una mera speculazione. Apparentemente la NASA ha già dato l’ok per questo progetto a metà tra fantascienza e realtà. Tom Cruise potrebbe a un certo punto dover andare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per girare qualche scena di un nuovo film. Un qualcosa che ha dell’incredibile e che non si è mai visto prima.

In genere i film di fantascienza sono prodotti per la maggior parte in CGI mentre per il resto utilizzano altre tecniche particolari. Andare direttamente nello spazio per alcune scene sarebbe qualcosa di unico. A confermare il tutto ci ha pensato l’amministratore stesso dell’agenzia spaziale statunitense, Jim Bridenstine.

Tom Cruise nello spazio

Tramite un tweet ha rivelato la notizia dando però pochissime informazioni in merito. L’unica cosa che sembra essere stata rivelata è che non si tratterà di un banale film d’azione, specialità dell’attore in questione. Bridenstine ha detto che questo film servirà come fonte d’ispirazione ai futuri ingegneri e scienziati.

Questo progetto sembra incastrarsi perfettamente con altri portati avanti dalla NASA, e che inizierà, ovvero commercializzare lo spazio. In passato c’erano già stati turisti sull’ISS, ma pochi. Il futuro potrebbe essere molto più trafficato in tal senso, anche per via della presenza di diverse compagnie private come SpaceX, Boeing, Blue Origin e altri ancora.

Viaggi di lusso non adatti ai comuni mortali, ma che in qualche modo ridurranno la distanza tra scienza e fantascienza. Guardare un film sapendo che Tom Cruise si trovava realmente sulla Stazione Spaziale Internazionale potrebbe avere tutt’altro effetto. L’importante è che alla fine non esploda.