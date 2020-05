Tipico dell’India, il Bael – o anche “mela di legno” – è un frutto che cresce sull’albero Aegle marmelos. Pressoché sconosciuto dalle nostre parti, questo particolare frutto indiano è caratterizzato da una buccia tra il verde e il giallo dorato, e una polpa gelatinosa dal sapore forte, quasi un mix tra una papaia e un lime. Il Bael è inoltre molto rinomato per le sue proprietà medicinali e le sue sostanze nutritive.

Secondo un recente studio il frutto contiene acqua, zucchero, proteine, fibre, grassi, calcio, fosforo, potassio, ferro e vitamine. Il bael è noto per agire come tonico per il cuore e il cervello. Amico dell’intestino è anche tradizionalmente usato per curare costipazione, diarrea, diabete e altre condizioni. Le sostanze chimiche del frutto come tannini, flavonoidi e cumarine sono utili per ridurre l’infiammazione. Tutte le parti dell’albero di bael sono utili, ma il valore medicinale del frutto raggiunge l’apice alla sua maturazione.

“Il frutto è aromatico, rinfrescante e lassativo. Arresta la secrezione o il sanguinamento. Il frutto acerbo o mezzo maturo fa bene alla digestione. È utile per prevenire o curare lo scorbuto. Rafforza anche lo stomaco e ne promuove l’azione”, si legge nello studio pubblicato su Pharma Innovation. Il frutto di Bael ha anche proprietà antifungine e antielmintiche (che espellono i parassiti interni dal corpo).

Bael, il frutto medicinale dalle molteplici proprietà

Oltre a curare la diarrea, la frutta Bael vanta diversi benefici che aiutano a gestire molte altre patologie.