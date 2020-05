Android 11, quando arriva e quali sono gli smartphone supportati?

Ormai era nell’aria, ma la stessa multinazionale Google ha ufficializzato il tutto: la beta ufficiale di Android 11 verrà presentata in diretta streaming su YouTube il prossimo 3 Giugno, e ciò crea molta attesa tra gli appassionati di questo sistema operativo, per vedere le novità e le sue specifiche tecniche. Insieme all’annuncio dell’evento di presentazione di Android 11, Google ha confermato anche alcune modifiche al calendario che porterà al rilascio della versione stabile del sistema operativo, riguardante la developer Preview. Per la beta 2 bisognerà aspettare luglio, e la beta 3 è attesa per agosto.

Dopodiché sarà la volta della versione ufficiale di Android 11, attesa quindi per l’ultimo quadrimestre del 2020, da Settembre in poi. Vediamo quali potrebbero essere le principali novità e gli smartphone che la supporteranno.

Cresce l’attesa per il software Android 11

Da quello che emerge dai primi rumors, le novità non saranno eccezionali. Riguarderanno principalmente la stabilità e la velocità degli smartphone, la riproduzione di tutti i contenuti in PiP, nuove gesture per permettere l’utilizzo dello smartphone con una sola mano, due nuove forme per le icone delle app, ovvero esagonale ed a quadrifoglio. Ovviamente, ci sarà molto altro, ma per ora solo ciò è emerso dalle prime Developer Preview.

Per quanto riguarda gli smartphone che potranno supportare Android 11, è sicuro al 100% la presenza ovviamente degli smartphone dell’azienda stessa, ovvero i Google Pixel, e quelli del programma Android One. Sicuramente però sarà presente su quasi la totalità dei nuovi modelli di smartphone, mentre appare molto incerta la presenza sui dispositivi Huawei, visto le numerose polemiche e dibattiti.