La casa della mela morsicata, Apple, ha definitivamente deciso il design dei suoi iPhone 12. I primi documenti CAD ufficiali stanno trapelando online. Grazie a questi, è possibile creare dei render super accurati dei dispositivi. Nelle scorse ore, Pigtou ne ha realizzato uno curato nei minimi dettagli. Sarà così il prossimo iPhone 12?

Gli iPhone 12 saranno ben 4: due modelli economici e due modelli di fascia alta. Il render realizzato nelle scorse ore si riferisce ad uno dei modelli economici, quello con display da 6.1 pollici. Si tratta, in pratica, del successore dell’attuale iPhone 11. Ecco cosa emerge dal render.

Apple: iPhone 12 con design squadrato e tacca di dimensioni ridotte

Ebbene sì, anche questo render ripropone le caratteristiche di iPhone 12 a lungo discusse nei giorni scorsi. Il dispositivo avrà un design squadrato molto simile a quello degli ultimi iPad Pro, il display sarà OLED e avrà cornici ridotte rispetto a quelle dell’attuale generazione. La famosa tacca sarà anch’essa più piccola. Le dimensioni del dispositivo dovrebbero essere di 146,7 mm in altezza, 71,5 mm in larghezza e 7,2 mm in spessore. Il bump della fotocamera risulterà molto simile a quello degli attuali iPhone 11 Pro. Il render mostra tre fotocamere, tuttavia, su questa caratteristica vi sono ancora molti dubbi a riguardo.

La cosa interessante del dispositivo è che questo potrebbe introdurre per la prima volta in assoluto, lo smart connector. Al momento, però, non sappiamo quali sono le intenzioni di Apple a riguardo. Ricordiamo che iPhone 12 6.1” avrà un costo leggermente superiore a quello di iPhone 11, si suppone poco meno di 900 euro per il modello base. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.