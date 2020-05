Sono oramai diverse settimane che si parla della possibile uscita di una Apple TV nuova di zecca. Nelle scorse ore, il noto leaker Jon Prosser ha confermato quello che tutti vociferavano, un nuovo modello del dispositivo sta per arrivare sul mercato. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La Apple TV non viene aggiornata dall’oramai lontano 2017. La versione 4K attualmente presente in commercio è disponibile nei due tagli da 32 GB e 64 GB e presenta il chip A10X. Nonostante quest’ultimo sia abbastanza potente per la maggior parte delle operazioni, non lo è per reggere alcuni elaborati videogiochi. E’ a ragione di ciò che Cupertino deve rimediare. Scopriamo quali saranno le novità principali del nuovo modello.

Apple TV 4K 2020: memoria base raddoppiata a chip più potente

Il colosso della mela morsicata ha lanciato, negli scorsi mesi, la sua personale piattaforma di videogiochi, Arcade. Una Apple TV aggiornata invoglierebbe sicuramente i fan dell’azienda a sottoscrivere un abbonamento. Stando a quanto dichiarato dal leaker, il nuovo modello monterà il potentissimo chip A12X, lo stesso di iPad Pro 2018. Questo garantirà prestazioni nettamente superiori a quelle dell’attuale generazione. Inoltre, verranno raddoppiati i tagli di memoria. Si partirà da una base di 64 GB, per poi arrivare a 128 GB. Al momento, non sappiamo se ci saranno altre novità.

Jon Prosser è convito che l’azienda rilascerà il prodotto nei prossimi giorni tramite un comunicato stampa. Il nome in codice del dispositivo è Neptune T1125. Il prezzo rimarrà in linea con quello dell’attuale generazione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.