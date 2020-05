L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sta facendo davvero di tutti per tener impegnati i videogiocatori di Fortnite. Nei prossimi giorni, verranno rilasciate le sfide della settimana 12. Queste garantiranno migliaia di punti esperienza. In questo articolo, andremo ad elencarle una ad una.

Epic Games ha deciso di prolungare la stagione 2 di Fortnite. Di conseguenza, le sfide settimanali non si fermano alla settimana 10, ma continuano fine a fine stagione (4 giugno). Salvo imprevisti, a breve dovrebbero arrivare anche una serie di sfide a tempo straordinario. Ecco quali sono le challenge della settimana.

Fortnite: tutte le sfide della settimana 12

Come vi abbiamo già detto, le sfide avranno il solo scopo di far guadagnare punti esperienza agli utenti. A tal proposito, Epic Games ha aumentato il quantitativo di esperienza che si guadagna completandole. Le challenge saranno, come al solito, ben 10. Qui di seguito andiamo a riportarle tutte:

1) Trova armi presso Brughiere Brumose. 2) Elimina nemici o scagnozzi presso il Pozzo. 3) Cerca scatole di munizioni presso Sabbie Sudate. 4) Danneggia nemici a Borgo Bislacco. 5) Applica scudi o cure presso la Baraccopoli o il Frutteto. 6) Distruggi orsacchiotti presso Siepi d’Agrifoglio. 7) Elimina nemici o scagnozzi presso lo Squalo. 8) Cerca forzieri a Scogliere Scoscese. 9) Raccogli legno presso Foresta Frignante. 10) Posizionati nella top 10 dopo l’atterraggio a Fattoria Frenetica.

Le sfide non sono attualmente completabili, queste verrano rese disponibili ufficialmente a partire dal pomeriggio del 14 maggio. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.