Windows 10, l’ultima build risolve alcuni bug tecnici

Windows sta per rilasciare una nuova build, la 19624, che non apporta nuove funzionalità bensì corregge tutti i vari bug tecnici presenti del software

Microsoft continua a sviluppare ed lanciare nuovi aggiornamenti di Windows 10, che spesso però contengono bug e problemi tecnici, anche seri motivo per cui li rilascia in “fast ring“, il canale pubblico dove gli utenti possono testare in anteprima i nuovi strumenti, sapendo che quel che provano potrebbe essere pieno di bug.

L’ultima build del sistema operativo di Microsoft rilasciata la Fast Ring (la 19624), risolve soprattutto molti bug tecnici e problemi emersi con gli ultimi aggiornamenti, diventando quindi una patch tipicamente correttiva, senza apportare nessuna novità o nuova funzionalità, ma solo di correzione e di fixaggio di bug tecnici precedenti. Scopriamo nello specifico cosa va a risolvere.

La build 19624 di Windows 10

Le novità principali della build 19624 sono la disattivazione temporanea della casella di ricerca in Impostazioni app predefinite, visto che dava da tempo malfunzionamenti agli utenti, viene migliorata notevolmente la connessione VPN, che è possibile ora collegare e scollegare come le normali connessioni Wi-Fi, e sono state apportate anche alcune modifiche alla sezione Esplora file, per renderlo più stabile e più efficace ed efficiente

Altre caratteristiche di questa patch di correzione sono l’eliminazione di bug di Windows Update che non permetteva su alcuni dispositivi di aggiornare correttamente il computer, la risoluzione di tutti i problemi tecnici di utilizzo di Windows Hello ed infine il problema dell’icona della batteria, che tendeva a segnalare batteria scarica anche quando effettivamente non lo era.