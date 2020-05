Circa un mese fa, dei nuovi auricolari Powerbeats Pro sono stati registrati presso la Commissione Federale per le Comunicazioni (FCC). Fin da subito, in tanti hanno pensato che un nuovo modello del prodotto Apple stesse per arrivare sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, questo potrebbe essere già presente sul mercato. Scopriamo perché.

Ebbene sì, sembra che Apple abbia introdotto gli auricolari sul mercato senza nessun tipo di preavviso. Stando a quanto scoperto, infatti, i nuovi modelli registrati, e certificati in diversi paesi, altro non sono che una versione aggiornata (senza novità) della prima generazione. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: Powerbeats Pro 2 già presenti sul sito Apple

Le certificazioni dei Powerbeats Pro 2 che abbiamo visto fino ad ora non hanno mai parlato delle caratteristiche del prodotto. Nelle scorse ore, è emerso che questi sono praticamente identici in tutto e per tutto alla versione precedente. I codici dei due auricolari nuovi, A2453 e A2454, sono già menzionati all’interno del sito ufficiale della mela morsicata nella pagina dei Powerbeats Pro di prima generazione. Ciò a conferma che questi sono praticamente identici a quelli passati.

Non ci aspettiamo, quindi, che Apple annunci il debutto di questi “finti” nuovi Powerbeats Pro. Molto probabilmente, l’azienda li ha già introdotti sul mercato in maniera silenziosa. Questi sostituiranno, poco alla volta, le scorte dei vecchi modelli (codici A2047 e A2048). Se avete acquistato un paio di Powerbeats Pro e volete sapere di quale modello si tratta, potrete controllare il codice sul retro di ogni singolo auricolare. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.