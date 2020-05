Questa settimana, l’attenzione dei media è incentrata esclusivamente sulla nuova mutazione del Coronavirus. Ci siamo tutti posti delle domande a riguardo, soprattutto se questa nuova mutazione possa essere più pericolosa e possa portare a nuovi contagi.

I ricercatori hanno affermato che il virus sta subendo delle piccole mutazioni ad un ritmo prevedibile di circa una o due volte al mese. “I virus, solitamente, mutano naturalmente come parte del loro ciclo di vita”, afferma Ewan Harrison, responsabile del progetto scientifico del consorzio COVID-19 Genomics UK . Ed il Coronavirus non è da meno.

Coronavirus, il virus sta effettivamente mutando?

Quando un virus infetta una persona, entra nelle loro cellule creando copie di se stesso, che poi vengono trasmesse ad altri umani. Inevitabilmente, i virus “commettono errori nei loro genomi” mentre si copiano.

Le mutazioni sono simili a errori di battitura nel testo: la maggior parte dei refusi non sono eventi, ma alcuni possono cambiare il significato di una parola o frase. Allo stesso modo, molte mutazioni saranno vicoli ciechi senza alcun effetto sulle persone infette. Ma alcune di queste mutazioni in un virus possono cambiare la velocità con cui infetta le persone o che tipo di danno possono arrecare alle cellule.

Questi piccoli cambiamenti sono utili ai ricercatori, poiché fungono da carte d’identità che aiutano a tracciare il percorso del virus attraverso gruppi di persone. Ad esempio, in uno studio di sorveglianza dell’Arizona University, i ricercatori hanno scoperto che le persone che si presentavano in ospedale affetti da Covid-19, avevano tutte forme diverse.

Il confronto dei genomi virali li ha aiutati a capire che il picco nei casi di metà marzo probabilmente non significava un focolaio nel campus; i casi avevano probabilmente catturato questa versione del virus altrove, forse quando avevano viaggiato per le vacanze di primavera e l’avevano riportato. Pertanto il monitoraggio dei genomi è prezioso per tracciare come e dove il virus si sta diffondendo.

Il virus può diventare più trasmissibile?

Una ricerca suggerisce che attraverso l’analisi delle mutazioni del Coronavirus, questa nuova mutazione sarebbe più facilmente trasmissibile. Sono state analizzate sequenze di genomi che hanno accumulato, fino ad oggi, oltre 16.000 sequenze di Coronavirus.

I ricercatori hanno scoperto che una versione del virus, rilevata per la prima volta in Europa all’inizio di febbraio, sembra essere la varietà più diffusa nel mondo. Gli autori dello studio ipotizzano che una mutazione in questo ceppo virale, che cambia un aminoacido nella parte del Ccoronavirus che si lega alle cellule, potrebbe causare una più facile diffusione del virus.

Per dimostrare se la mutazione identificata nel documento fa sì che il virus si diffonda più facilmente, i ricercatori vogliono vedere prove sperimentali: Uno studio in cui entrambi i ceppi sono testati nelle cellule vive, porterebbe a vedere se il virus replica più velocemente. Se questi risultati mostrano tali segni, vorranno vedere se un virus si diffonde più facilmente negli animali da laboratorio.

Questa mutazione avviene per far diventare il virus meno dannoso?

Un altro studio ha sottolineato il caso di un paziente affetto da una mutazione da Covid-19 con una parte mancante. Proprio questa mancanza sembrerebbe aiutare a sconfiggere il virus portando quindi ad una versione meno dannosa. I ricercatori tengono a precisare che non si sa se, quanto detto prima, sia affidabile o meno in quanto bisogna effettuare ancora delle ricerche per affermare ciò.

Esistono anche versioni di virus resistenti ai farmaci o ai vaccini possono insorgere una volta che le terapie sono in uso. Se un particolare ceppo viene cancellato da farmaci o vaccini, tutti i virus che sopravvivono saranno quelli in cui tali trattamenti potrebbero continuare a infettare gli altri. Ma per ora, non c’è alcuna pressione sul virus per cambiare in un modo che possa aiutarlo a eludere le misure che non sono state introdotte.