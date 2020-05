Gli scienziati dell’Università di Hong Kong hanno sviluppato un rivestimento antivirale protettivo che, secondo questi esperti, può mantenere le superfici libere da virus, come quello che provoca il Covid-19, e batteri per tre mesi.

Gli scienziati ritengono che questo rivestimento disinfettante, soprannominato MAP-1, possa offrire una protezione “significativa” contro il virus che causa il Covid-19 (SARS-CoV-2), così come altri batteri e virus.

Questo prodotto non è stato sviluppato a causa della pandemia da Covid-19, ma è in stato di sviluppo da dieci anni. Tuttavia, è importante notare che questo prodotto non è stato ancora testato per il virus che causa il nuovo coronavirus.

Un nuovo disinfettante allo studio

Dopo studi clinici di successo, MAP-1 sarà disponibile per la vendita commerciale a Hong Kong a partire dal prossimo maggio. Questi stessi prodotti sono già stati utilizzati per aiutare nella disinfezione le persone a basso reddito in città, al fine di evitare future infezioni da Covid-19. “Sento che [questo prodotto] ha rafforzato la nostra protezione contro il virus“, ha detto uno degli addetti dietro lo studio.

I ricercatori hanno affermato che diverse scuole, centri commerciali e strutture sportive della città hanno già adottato l’uso del prodotto. Tuttavia, il disinfettante in esame è costoso. A causa del suo prezzo, MAP-1 dovrebbe essere usato esclusivamente in scuole, ospedali, aziende e grandi aree, essendo ancora lontano dalla possibilità di un uso domestico.

La società intende, in futuro, creare versioni per uso domestico e questi prodotti, da 50 a 200 ml, dovrebbero costare tra i 70 e i 250 dollari di Hong Kong (da 8 a 30 euro).

Per ora, MAP-1 può essere uno strumento utile per disinfettare aree estese.