Il gruppo su Whatsapp, in questo momento di distanziamento sociale, è un modo per restare in contatto con il mondo circostante e con le persone a noi care. Se da un lato può risultare utile per avere tutti i nostri cari in una sola chat, è pur vero che avvolte ne viene fatto un uso eccessivo e molti di essi vengono creati e utilizzati poco.

Non tutti sanno che, con i nuovi aggiornamenti, WhatsApp ci permette di evitare di essere aggiunti nei gruppi attraverso delle vere e proprie “liste nere”. Vediamo come fare per creare una “lista nera” ed evitare di essere aggiunti ai gruppi.

WhatsApp, la nuova funzione permette agli utenti di decidere se fare parte di un gruppo

Se vogliamo evitare di far parte di alcuni gruppi indesiderati o noiosi, dobbiamo solamente creare la nostra “lista nera” e aggiungere chiunque, attraverso dei semplici passaggi. Per prima cosa dobbiamo entrare nelle nostre impostazioni e accediamo sulla voce “Account“.

Si aprirà una nuova serie di voci, tra cui quelle della privacy. Una volta qui andiamo sulla voce “Gruppi” e entriamo nella voce ” I miei contatti eccetto…”; da qui l’applicazione ci mostrerà tutti i nostri contatti e potremmo scegliere chi inserire nella nostra lista indesiderata. I selezionati non potranno più aggiungerci più in nessun gruppo.